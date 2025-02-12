Этот визит – начало стратегического альянса между нашими двумя братскими странами - Президент Сомали

БАКУ /Trend/ - Этот визит - не просто дипломатическое взаимодействие. На самом деле, это начало значимого и стратегического альянса и партнерства между нашими двумя братскими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Сомали и Азербайджан разделяют общую цель по развитию, безопасности и процветанию, Хасан Шейх Мохамуд сказал: «Я также хотел бы воздать должное азербайджанскому народу за защиту своего суверенитета и территориальной целостности».