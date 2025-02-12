Мы хотели бы, чтобы Азербайджан поделился своим опытом - Президент Сомали

БАКУ /Trend/ - Мы хотели бы, чтобы Азербайджан поделился своим опытом, и готовы учиться на вашем практическом опыте.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Сомали - страна, находящаяся в переходе от трудной эпохи к очень светлому будущему, обладающая богатыми ресурсами и большим потенциалом, Президент отметил, что обстоятельства не дали ей возможность процветать. «Я верю, что с такими хорошими партнерами, как Азербайджан, наш потенциал будет очень видимым и предсказуемым. Предсказуемая политика и предсказуемые стратегии развития - это еще одна ключевая область, в которой мы можем учиться у Азербайджана», - добавил он.