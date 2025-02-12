Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком преобразована в Государственное агентство - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики преобразована в Государственное агентство.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим, сообщает Trend.

Утверждены Положение и структура Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Предел численности работников Аппарата Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики установлен в 214 штатных единиц, предел численности работников региональных подразделений - в 105 штатных единиц.

Устанавливается, что Агентство является правопреемником Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики (далее – Служба), все его права и обязанности, а также имущество переходят к Агентству.

До утверждения списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру Агентства, подведомственные учреждения, не входящие в структуру Службы, продолжают свою деятельность, их структура, предел численности работников, должностные оклады, система оплаты труда, права и обязанности, связанные с прохождением службы, остаются неизменными до исполнения пункта 5.1 настоящего указа.

Агентство непосредственно и через подведомственные ему органы осуществляет государственный надзор в стране в сферах производства, переработки, использования и оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, а также импорта, экспорта, использования, обращения, учета и хранения необработанных алмазов, включая их мониторинг, выдачу заключений на ввоз и вывоз необработанных алмазов.

Кабинет министров Азербайджанской Республики на основании предложений Агентства в двухмесячный срок должен утвердить список подведомственных структур, не входящих в структуру Агентства, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики; в трехмесячный срок обеспечить передачу на баланс Агентства имущества Государственной службы по контролю за драгоценными металлами и драгоценными камнями министерства финансов Азербайджанской Республики, упраздненной указом Президента Азербайджанской Республики от 17 января 2019 года № 479 "О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими"; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено совместно с министерством экономики Азербайджанской Республики обеспечить передачу Агентству оставшейся части внебюджетных средств, предназначенных для Службы; обеспечить необходимое финансирование для организации деятельности Агентства в текущем году; ежегодно предусматривать в проекте государственного бюджета средства, необходимые для организации деятельности Агентства.