Азербайджанская операционная компания COP29 удостоена престижной награды компании Cisco

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская операционная компания COP29 удостоена премии "Лидер устойчивого развития" (Sustainability Leader Award) компании Cisco за вклад в поддержку устойчивого развития в высокотехнологичной отрасли и разработку инновационных решений. В Азербайджане эта престижная награда впервые была присуждена Операционной компании.

Как сообщает в четверг Trend, церемония награждения состоялась в рамках технологического мероприятия Сisco live в Амстердаме (Нидерланды), организованного компанией Cisco.

Азербайджанская операционная компания COP29 была выбрана победителем премии за заслуги в создании ИКТ-инфраструктуры на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Награду от имени компании получила делегация, состоящая из руководителя Департамента ИКТ Джавида Гусейнова, Айхана Сатыджы и Вусала Шахбазова.

В рамках мероприятия также прошли панельные дискуссии на тему "Создание сетевой инфраструктуры для обеспечения устойчивости: Cisco и ООН на COP29", которых приняли участие ИТ-делегация COP29, а также старшие вице-президенты Cisco по вопросам клиентского опыта и устойчивого развития Аделе Тромбетта и Мэри Де Высоцкая. В ходе обсуждений рассматривались вопросы успешного управления проектами по созданию ИКТ-инфраструктуры и внедрения инновационных решений.

Кроме COP29, награды от Cisco получили компании T-Systems, SAP, STC, CORE42, Sykehuspartner и Paris 2024.

Напомним, что технологическое мероприятие Cisco live проходит с 9 по 14 февраля в Амстердаме при организационной поддержке компании Cisco. В Cisco Live принимают участие до 80 делегаций из государственного и частного секторов Азербайджана.

Ежегодно проводимое и являющееся одним из самых авторитетных технологических мероприятий в мире Cisco Live собирает технологических специалистов, ИТ-руководителей, инженеров и клиентов, предоставляя им возможность ознакомиться с последними достижениями в сфере высоких технологий. В этом контексте мероприятие Cisco Live также служит успешной платформой для представления международному сообществу таких тем, как успешное проведение Азербайджанской Республикой конференции COP29, привлечение местных специалистов и создание в кратчайшие сроки ИКТ-инфраструктуры, полностью соответствующей международным стандартам.

ИТ-команда COP29, помимо получения премии "Лидер устойчивого развития", была также высоко оценена в категории "Инноватор в области устойчивого развития", став одним из шести финалистов наряду с такими всемирно известными компаниями, как Adidas, Garanti BBVA и Red Sea Global.

Эти награды играют важную роль в укреплении ведущей позиции Азербайджана как глобального поставщика технологически ориентированных решений в области устойчивого развития и инноваций.

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