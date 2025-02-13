Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Германию

БАКУ /Trend/ - 13 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита запланировано участие главы МИД Азербайджана в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с высокопоставленными государственными официальными лицами.

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