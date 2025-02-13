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Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Германию

Политика Материалы 13 февраля 2025 10:11 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Германию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 13 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита запланировано участие главы МИД Азербайджана в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с высокопоставленными государственными официальными лицами.

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