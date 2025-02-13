Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси в нашей стране (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в нашей стране Дмитрия Пиневича.

Как сообщает Trend, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что между нашими народами и странами налажены основанные на доверии дружественные связи, глава государства выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений. Он отметил, что сейчас наши связи вышли на качественно новый уровень. Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время имеются хорошие возможности для расширения экономического сотрудничества, и в этом направлении обсуждается много проектов.

Глава государства коснулся значения регулярных контактов с Александром Лукашенко, напомнил о государственном визите Президента Беларуси в нашу страну и его участии в СОР29, отметил, что все это способствует расширению нашего сотрудничества. Подчеркнув, что в ходе этих визитов были проведены очень плодотворные переговоры, касающиеся сотрудничества в различных сферах, Президент Ильхам Алиев отметил усилия по реализации обсужденных вопросов.

Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Подчеркнув, что для него честь быть назначенным послом в Азербайджане, Дмитрий Пиневич с удовлетворением подчеркнул оказанные ему с первых дней пребывания в нашей стране высокое гостеприимство и внимание.

Посол отметил особую роль отношений между президентами Азербайджана и Беларуси в развитии двусторонних связей.

Отметив, что чувствует большую ответственность в деле развития двусторонних отношений, посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Беларусью.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам углубления сотрудничества между нашими странами в сфере инновационных технологий, медицины, сельского хозяйства и в других областях, а также развития гуманитарных и культурных связей. Был затронут вопрос участия белорусских компаний в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.