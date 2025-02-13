Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Парагвая в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Парагвай в нашей стране Сеферино Вальдеса Перальты.

Как сообщает Trend, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Сеферино Вальдес Перальта передал главе государства приветствия Президента Республики Парагвай Сантьяго Пеньи.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия главе Парагвайского государства.

На встрече еще раз была подчеркнута важность развития межпарламентских, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и Парагваем, отмечено, что в скором времени нашу страну посетит группа дружбы с Азербайджаном в парламенте Парагвая, обсуждены перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в том числе животноводстве. Подчеркнуто, что Парагвай рассматривает Азербайджан как логистический центр для наращивания своего экспорта в страны региона.

В ходе беседы были отмечены контакты между SOCAR и нефтяной компанией Парагвая, подчеркнут вопрос налаживания связей между бизнес-кругами двух стран.