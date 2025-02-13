Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обладает динамичной экономикой с высоким потенциалом развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает динамичной экономикой с высоким потенциалом развития.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

"Мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, проводим реформы, направленные на повышение конкурентоспособности в различных сферах, наряду с построением устойчивой и инновационной экономики, привлекаем иностранные инвестиции и предпринимаем важные шаги по укреплению местного производства. Наши успехи не только ускоряют устойчивый экономический рост, но и способствуют повышению социального благополучия. Наш путь основан на устойчивом развитии и прозрачном управлении.

Нашими главными целями в настоящее время являются дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития. «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» составляют основу нашей концепции развития на ближайшую перспективу. Основными приоритетами, стоящими перед нами, являются построение постоянно укрепляющейся конкурентоспособной экономики, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости, превращение страны в современное инновационное пространство, опирающееся на конкурентный человеческий капитал, и страну «зеленого роста», а также повторное заселение наших освобожденных от оккупации территорий. Каждый из этих национальных приоритетов даст высокие результаты, если будет реализован во взаимодействии и в координации", - говорится в обращении.