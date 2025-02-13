Президент Ильхам Алиев: Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны

БАКУ /Trend/ - Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

"Полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета создало прочную основу для экономического развития освобожденных от оккупации территорий. Предпринимаемые нами шаги по восстановлению инфраструктуры на этих территориях, созданию новых отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также реинтеграции региона в национальную экономику в будущем приведут к значительному прогрессу. Диверсификация экономики и обеспечение социального благополучия местного населения будут способствовать стремительному развитию этих территорий, Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны.

В этом процессе большую роль играют также налоговая политика и инструменты налогового стимулирования. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях, установлены долгосрочные налоговые и таможенные льготы. Полное восстановление территориальной целостности также повышает интерес иностранных инвесторов к нашей стране. Уже много лет в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат, мы входим в число ведущих стран по объему инвестиций на душу населения. Вместе с тем, для обеспечения экономической устойчивости в регионе, дальнейшего расширения сферы охвата инвестиций нам необходимо создать более привлекательную бизнес- и налоговую среду. Следует оказывать сильную поддержку предпринимателям, устранить искусственные барьеры. Основной задачей регулирующих структур государства должны стать расширение бизнеса в стране, формирование сильного слоя средних и крупных предпринимателей, платящих налоги в бюджет. Мы строим мощное государство, а гражданин такого государства должен гордиться тем, что он платит налоги", - говорится в обращении главы государства.