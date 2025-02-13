Азербайджан и Турция еще больше укрепят свой союз - Бирол Акгюн

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция — братские страны, и радости и печали Азербайджана воспринимаются как собственные.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня в интервью журналистам сказал новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн после посещения Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов.

Он отметил, что гордится возможностью почтить память Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, командира Кавказской исламской армии Нуру Паши и шехидов.

"Турция и Азербайджан всегда были вместе в трудные времена. Мы внимательно следили за событиями II Карабахской войны из Турции. Кроме того, мы не забудем о помощи, которую наши азербайджанские братья оказали нам во время землетрясения 6 февраля 2023 года.

Под руководством сильных лидеров - Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Ильхама Алиева, а также благодаря их братским отношениям, мы продолжим укреплять наши связи и союз, отражённый в Шушинской декларации.

Наша задача — быть достойными векового братства между нашими странами. Мы продолжим углублять и развивать наши отношения во всех сферах.

Турция и Азербайджан - братья и это будет так всегда. Моя задача - укрепить это братство" ,- добавил дипломат.

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