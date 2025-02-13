Новоназначенный посол Турции в Азербайджане посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Бирол Акгюн 13 февраля побывал в Аллее почетного захоронения, где почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает в четверг Trend, посол также почтил память выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем посол Турции, прибывший на Аллею шехидов, почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложив на их могилы цветы. Он также посетил мемориал "Вечный огонь".

К монументу "Турецкое шехидство", воздвигнутого в память о героических турецких солдатах, погибших в боях за освобождение Баку от дашнакско-большевистских войск в 1918 году, были также возложены венки и цветы.

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