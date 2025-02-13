Азербайджан подал иск в Постоянный арбитражный cуд по арбитражному делу против Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 февраля азербайджанская сторона подала в штаб-квартиру расположенного в Гааге Постоянного арбитражного суда иск по арбитражному делу против Армении на основании Конвенции "Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе" 1979 года (Бернская конвенция).

Как сообщили в четверг Trend в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в исковом заявлении детально изложены многочисленные нарушения правовых обязательств Армении по Бернской конвенции.

"При освобождении своих территорий Азербайджан обнаружил чудовищные факты уничтожения Арменией окружающей среды и ее неспособности защитить среду обитания и виды на территории с богатейшим биоразнообразием в мире. Установлено, что действия Армении нанесли серьезный и необратимый ущерб живой природе и видам региона.

Отметим, что 18 января 2023 года на основании вышеуказанных доказательств Азербайджан направил Армении арбитражное извещение для начала арбитражного процесса. 15 сентября 2023 года был утвержден состав арбитражного суда, а 12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое процессуальное заседание между Азербайджаном и Арменией. Судебный иск Азербайджана против Армении является первым на сегодняшний день межгосударственным арбитражным процессом на основании Бернской конвенции.

Азербайджан требует от Армении полной компенсации за масштабное уничтожение среды обитания и живой природы. Сюда входят шаги, предпринятые во время оккупации Арменией части азербайджанских территорий, оказавшие негативное воздействие на характерные для этого региона сотни видов дикой природы и среды обитания, включая широкомасштабную вырубку лесов, экологически неэффективную вырубку деревьев, горнодобывающую деятельность и строительство гидроэлектростанций.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сообщила, что в Азербайджане повреждены тысячи гектаров особо охраняемых и ценных лесов, где произрастали реликтовые деревья, возраст которых превышал 2 тысяч лет. Некоторые из заповедников на этих территориях были созданы для защиты редких и хрупких экосистем, таких как платановый лес в Баситчайской долине. В докладе ЮНЕП говорится о сотнях мертвых рыб в реке Охчучай и документально подтверждается, что горнодобывающая деятельность на находившихся под оккупацией территориях привела к химическому загрязнению воды, почвы и биоразнообразия. Действия, совершенные Арменией во время оккупации, по-прежнему представляют угрозу для нескольких охраняемых видов рыб и земноводных.

Азербайджан продолжит работу по обеспечению справедливости и привлечению Армении к международной ответственности за уничтожение и непринятие мер по защите окружающей среды, видов животных и мест обитания во время оккупации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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