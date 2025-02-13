Севиль Микаилова выступила на заседании Оргкомитета 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой, 12 февраля в Нью-Йорке вице-президент Межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова выступила на заседании Подготовительного комитета 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов (15SWSP), сообщает в четверг Trend.

В своем выступлении С.Микаилова подчеркнула важность инклюзивного и многостороннего подхода к работе парламентов стран мира, отметив важность более активного участия молодых парламентариев. В этой связи депутат выдвинула предложение включить минимум одного молодого парламентария в составы национальных делегаций, которые примут участие в запланированном на 28 июля саммите IPU. Данное предложение было принято.

Кроме того, С.Микаилова отметила проблему недостаточного представительства женщин в мировой политике и необходимости принятия мер для повышения роли женщин-политиков. В частности, депутат обратила особое внимание на пример успешной деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Кроме того, в своем выступлении С. Микаилова подчеркнула, что Азербайджан добился значительных успехов на пути к гендерному равенству, отметив, что женщины-депутаты широко представлены в азербайджанском парламенте, и именно женщина занимает пост спикера.

В ходе заседания был утвержден отчет второго заседания Подготовительного комитета Саммита женщин-спикеров парламентов, которое прошло 18 октября 2024 года, а также согласована обновленная версия организационных параметров 15-го саммита женщин-спикеров парламентов, который пройдет 28 июля в Женеве. Кроме того, была утверждена предварительная программа Саммита. Также был рассмотрен список специальных гостей, которых планируется пригласить в качестве ключевых спикеров и панелистов. В соответствии с целями Подготовительного комитета состоялось обсуждение путей интеграции принципов гендерного равенства в процесс, повестку и итоги Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов (6WCSP).

Заседание продолжит свою работу сегодня.

Отметим, что Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов находятся в Нью-Йорке для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

Депутаты Милли Меджлиса также примут участие в парламентских слушаниях в Генеральной штаб-квартире ООН по совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика".

На слушаниях, в которых примут участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, будут подробно рассмотрены способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития 2030, состоится обмен мнениями о роли парламентов в этой области.

Визит депутатов в Нью-Йорк завершится 16 февраля.