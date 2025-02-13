Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Максуда Ибрагимбекова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает в четверг Trend, в распоряжении говорится:

"В мае 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, Народного писателя, лауреата Государственной премии, известного общественного деятеля Максуда Мамедибрагим оглу Ибрагимбекова.

Как прозаик, наделенный ярким талантом, Максуд Ибрагимбеков является одним из мастеров слова, сыгравшим своей многогранной деятельностью заметную роль в обогащении азербайджанской художественной мысли. Принимавший непосредственное участие в формировании нового литературного процесса в 60-х годах прошлого века, мастер создал насыщенные и красочные образы, глубоко раскрыв в написанных им ценных прозаических произведениях характеры своих героев. В то же время ему, как драматургу, сценаристу и режиссеру, принадлежат большие заслуги в развитии азербайджанского кинематографа. Выразительное изображение национального колорита, привязанность к обычаям и традициям, в частности описание самобытной бакинской среды, являются главными особенностями, характеризующими творчество Максуда Ибрагимбекова.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения празднования 90-летия Народного писателя Максуда Ибрагимбекова, внесшего вклад в развитие азербайджанской литературы, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий в связи с 90-летним юбилеем Народного писателя Максуда Ибрагимбекова.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."