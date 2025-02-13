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Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Политика Материалы 13 февраля 2025 16:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач награждаются нижеуказанные военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

Медалью "За Родину"

Бабаев Азер Аладдин оглу - полковник

Гасымов Эльнур Ахмед оглу - полковник

Медалью "За военные заслуги"

Гайгыев Шамиль Махама оглу – майор.

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