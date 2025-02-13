Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач награждаются нижеуказанные военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

Медалью "За Родину"

Бабаев Азер Аладдин оглу - полковник

Гасымов Эльнур Ахмед оглу - полковник

Медалью "За военные заслуги"

Гайгыев Шамиль Махама оглу – майор.