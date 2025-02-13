Делегация Сомали посетила одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд и министр обороны этой страны Абдулкадир Мохаммед Нур 13 февраля в сопровождении министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева посетили одну из воинских частей коммандос азербайджанской армии.

Как сообщили Trend в минобороны, сначала в воинской части состоялась церемония официальной встречи, в честь гостей был выстроен почетный караул.

Затем делегация ознакомилась с новым симуляционным оборудованием, представленным министерством оборонной промышленности, а также понаблюдала за спортивными тренировками военнослужащих.

Гости ознакомились с двумя стрельбищами длиной 25 метров, предназначенными для стрельбы из пистолетов, пневматического оружия и малокалиберных винтовок, а также с крытым стрелковым городком, где результаты стрельбы отображаются на мониторе.

Посетив казармы, оружейные комнаты, вещевые склады, кабинеты идеологической работы и другие административные помещения, а также столовую, члены делегации ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих. После осмотра строевой подготовки полностью экипированных коммандос гости понаблюдали за их действиями на горной вышке коммандос и разведывательной тропе.

Делегация также посетила выставку, где были представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вооружение, автомобили, специальная техника и другие боевые средства, произведенные министерством оборонной промышленности, а также компаниями RTX и Improtex. Гостям подробно рассказали о тактико-технических характеристиках представленной продукции.

Затем сомалийской делегации были продемонстрированы оружие и боеприпасы, боевое оснащение и военная техника, находящиеся на вооружении азербайджанской армии.

В завершение визита состоялись обмен подарками и фотосессия.