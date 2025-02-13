Азербайджанское общество на протяжении веков сумело сохранить такие важнейшие ценности, как толерантность, взаимное уважение - Солтан Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мультикультуральное азербайджанское общество на протяжении веков сумело сохранить такие важнейшие ценности, как толерантность, взаимное уважение, дружба и партнерство.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, выступая сегодня на заседании Подготовительного комитета 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (IPU), которая состоится в июле этого года в Женеве.

«Темы, которые будут обсуждаться в рамках Всемирной конференции спикеров парламентов, такие как культурное разнообразие, межрелигиозный диалог, изменение климата, миграция, мир и безопасность, постконфликтные ситуации, туризм и искусственный интеллект, имеют огромное значение», — отметил он.

Говоря о предложениях азербайджанской стороны к проекту декларации IPU, которая будет принята на 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, С.Мамедов, в частности, подчеркнул, что азербайджанская сторона предлагает включить в раздел «Ключевые переходы к миру и справедливости» пункт касательно приверженности международному праву: «Соблюдение норм и принципов международного права и Устава ООН, в частности, суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств без какой-либо избирательности».

Отметим, что по поручению спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой, Солтан Мамедов и вице-президент Межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова находятся в Нью-Йорке для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

Депутаты Милли Меджлиса также примут участие в парламентских слушаниях в Генеральной штаб-квартире ООН по совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика".

На слушаниях, в которых примут участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, будут подробно рассмотрены способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития-2030, состоится обмен мнениями о роли парламентов в этой области.

Визит депутатов в Нью-Йорк завершится 16 февраля.