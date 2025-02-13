Названо число азербайджанцев, убитых за период армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Trend сообщает, что во время суда помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли объявил об ущербе, нанесенном преступной организацией, участвовавшей в агрессивной войне, развязанной Арменией, оборонному арсеналу азербайджанской армии, экологии и природе Азербайджана, а также о количестве убитых гражданских лиц и военнослужащих, а также покушений на убийство.

Было отмечено, что в период с 1988 по 2024 годы было умышленно убито в общей сложности 18 351 человек, в том числе 3053 мирных жителя, 15 298 военнослужащих, из них 17 607 мужчин, 744 женщины и 401 ребенок, телесные повреждения различной степени тяжести получили в целом 55 177 человек, в том числе 3 710 гражданских лиц, 51 467 военнослужащих, из них 54 103 мужчины, 1 074 женщины, 457 детей.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.