Очередное заседание суда по делу Варданяна назначено на 17 февраля

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также адвокатами.

В судебном заседании принимали участие потерпевшие, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени азербайджанского государства руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

Учитывая большой объем обвинительного акта, было объявлено, что его оглашение будет продолжено на следующем заседании суда.

Очередное заседание суда назначено на 17 февраля.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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