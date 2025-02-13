В ходе судебного процесса оглашены обвинения, предъявленные Рубену Варданяну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 13 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Начальник отдела Управления Генпрокуратуры по защите государственного обвинения Насир Байрамов огласил обвинения, предъявленные Рубену Варданяну, сообщает Trend.

В частности, было отмечено, что, согласно обвинительному акту, в сентябре 2022 года Рубен Варданян незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики за пределами государственных контрольно-пропускных пунктов, с территории Республики Армения в направлении Лачинского района, проник на территорию Азербайджана и поселился на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где были временно размещены российские миротворцы.

Под прикрытием "гуманитарных целей" через фонд "Аврора", организацию "Мы - наши горы", соучредителем которых он являлся, и других кампаний "по оказанию помощи" он собирал денежные средства, принадлежащие гражданам различных иностранных государств, и вместе со своими средствами использовал их для финансовой поддержки вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством Азербайджана, для оснащения их военной техникой, а также для незаконного приобретения и ввоза в Азербайджан военного оружия и техники, храня их на специально организованных им ранее военных складах. Кроме того, он выделял ежемесячную зарплату членам так называемых "местных отрядов самообороны", не предусмотренных законодательством Азербайджана, а также других вооруженных отрядов и групп, состоящих в основном из профессиональных военнослужащих. Также по договоренности с создателем террористической организации "VoMa" Вартановым Владимиром (Вова) Левановичем были выделены денежные средства для организации проведения учений инструкторами этой организации с целью совершения террористических актов против граждан Азербайджана.

Кроме того, Варданян пришел к соглашению с уполномоченными лицами компании "AKVA", действующей на территории Российской Федерации, о создании совместного предприятия с целью налаживания массового производства управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей, аккумуляторных и радиопередающих блоков, других устройств для использования на оккупированных суверенных территориях Азербайджана против гражданских и военных объектов. Он также дал соответствующие поручения, проведя переговоры о приобретении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа, предназначенных для использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Азербайджана, и строительстве завода по их производству, а также о приобретении и доставке незаконным вооруженным формированиям систем радиоэлектронной борьбы.

В то же время Рубен Варданян в лично разработанном им плане действий выдвинул инициативу по началу террористической операции "Немезис-2" по совершению актов террора против представителей дипломатического корпуса Азербайджана за рубежом, граждан, исполняющих служебные обязанности и общественный долг.

Продолжая оглашение обвинения, старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев, а также государственные обвинители Фуад Мусаев, Вусал Абдуллаев и Тарана Мамедова озвучили факты минирования суверенных территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, и продолжения таким образом военной агрессии. Особо было подчеркнуто, что часть мин, закопанных на оккупированных территориях, изготовлена в Армении.

Учитывая большой объем обвинительного акта, было объявлено, что его оглашение будет продолжено на следующем заседании суда.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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