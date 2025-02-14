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Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 14 февраля 2025 10:52 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 14 февраля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Мохамуда в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сомали в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Сомали в Азербайджан (ФОТО)
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