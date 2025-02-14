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Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 14 февраля 2025 15:13 (UTC +04:00)
Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан.

Об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане на платформе Х, сообщает Trend.

Отмечается, что визит является очередным важным шагом в развитии партнерства между двумя странами.

"Как подчеркнул посол Джордж Дик, "наши связи продолжают укрепляться во всех сферах, и визит делегации колледжа в Баку демонстрирует растущий интерес обеих стран к взаимному обучению. Высокопоставленные участники поездки ознакомились с геополитикой региона и важной ролью Азербайджана на Южном Кавказе. Мы планируем более тесное взаимодействие между Колледжем национальной безопасности и азербайджанскими партнерами в Азербайджане и Израиле", - говорится в публикации.

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Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)
Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)
Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)
Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)
Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)
Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)
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