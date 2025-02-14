Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Колледжа национальной безопасности Израиля посетила Азербайджан.

Об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане на платформе Х, сообщает Trend.

Отмечается, что визит является очередным важным шагом в развитии партнерства между двумя странами.

"Как подчеркнул посол Джордж Дик, "наши связи продолжают укрепляться во всех сферах, и визит делегации колледжа в Баку демонстрирует растущий интерес обеих стран к взаимному обучению. Высокопоставленные участники поездки ознакомились с геополитикой региона и важной ролью Азербайджана на Южном Кавказе. Мы планируем более тесное взаимодействие между Колледжем национальной безопасности и азербайджанскими партнерами в Азербайджане и Израиле", - говорится в публикации.

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