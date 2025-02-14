Мы понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, переживается очень остро и в Баку, и в Москве - Захарова

БАКУ /Trend/ - Мы понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, переживается очень остро и в Баку, и в Москве.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Наши отношения имеют длительную историю и закреплены соответствующими документами. Соответственно, как я считаю, раз есть и история, и есть международная правовая действующая база отношений, вот эти два фактора определяют и будущее этих отношений. Конечно, в отношениях может быть всякое, и мы сейчас это переживаем, в том числе. И переживаем как процесс, переживаем нашими сердцами, потому что мы знаем о том, что волнует официальный Баку. Мы прекрасно понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, которая унесла жизни и граждан Азербайджана, и граждан нашей страны, переживается очень остро и там, и у нас. Мы понимаем, конечно, что все это происходит не в безвоздушном пространстве, что очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу. А она не будет удачей. Это все обречено на провал, безусловно", - сказала она.

Захарова отметила, что у России и Азербайджана партнерские, союзнические отношения.

"Думаю, что эти все попытки будут обречены на провал, и уровень нашего взаимодействия, глубина и мудрость наших народов позволят преодолеть этот вызов тоже", - заключила она.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно« Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате аварии погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. Несмотря на человеческие жертвы и травмы, благодаря профессионализму, смелости и отваге пилотов и бортпроводников, самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти жизни 29 человек.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетовсостоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эта информация также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней частифюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальномстабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения. Работа по подготовке окончательного отчета уже начата Республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании.