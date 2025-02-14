Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 200-летия Мирзы Кадыма Иревани

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 200-летия Мирзы Кадыма Иревани, сообщает в пятницу Trend.

В распоряжении говорится:

"В 2025 году исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского художника, основоположника азербайджанской станковой живописи Мирзы Кадыма Мухаммедгусейн оглу Иревани.

Мирза Кадым Иревани - один из великих мастеров, сыгравших значительную роль в становлении азербайджанской живописи. Гармонично соединив в своем многогранном творчестве богатые традиции классической восточной миниатюры и народного искусства с достижениями европейской реалистической живописи, он сформировал оригинальный стиль и положил начало новому этапу в истории азербайджанского изобразительного искусства. Картины с изящными, колоритными узорами и сетчатыми орнаментами, монументальные портреты и композиции художника, обладающие силой глубокого художественно-эстетического воздействия, и сегодня сохраняют свою высокую ценность как совершенные образцы искусства.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения празднования 200-летия выдающегося художника Мирзы Кадыма Иревани, внесшего вклад в развитие азербайджанского искусства, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджанской Республики подготовить и реализовать план мероприятий, связанных с 200-летним юбилеем выдающегося азербайджанского художника Мирзы Кадыма Иревани.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."