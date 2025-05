Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Кувейтом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 февраля 2025 года состоялся 1-й раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Государства Кувейт.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а Кувейта - заместитель министра иностранных дел Шейх Джаррах Джабир аль-Ахмад аль-Сабах.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

Кроме того, были обсуждены возможности расширения взаимодействия в многостороннем формате, особенно в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, высоко оценены взаимодействие и сотрудничество в рамках 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во время визита Ялчин Рафиев встретился с министром торговли и промышленности Государства Кувейт Халифой аль-Аджилом и генеральным директором Агентства по продвижению прямых инвестиций Шейхом Машалем Джабиром аль-Ахмадом аль-Сабахом. На встрече обсуждались вопросы подготовки к очередному заседанию Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Кувейтом, которое состоится в апреле текущего года, а также организация взаимных торговых миссий и бизнес-форумов.

Также в рамках визита в Кувейт заместитель министра посетил Центр исследований Персидского залива и Аравийского полуострова (Center for the Gulf and Arabian Peninsula Studies) и вместе с членом правления Центра послом Абдулазизом Абдуллатифом аль-Шарихом провел широкую презентацию для руководящего и исследовательского состава Центра касательно вопросов внешней политики Азербайджана и региональных вопросов. Говоря о перспективах дальнейшего развития азербайджано-кувейтского сотрудничества, заместитель министра проинформировал слушателей о приоритетах внешней политики нашей страны, взглядах на региональные и глобальные вопросы, а также о процессе нормализации отношений с Арменией и восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Заместитель министра также встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в Государственном университете Кувейта, и поинтересовался условиями их обучения.

