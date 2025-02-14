Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в секторе Газа с израильским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, последних событиях в регионе, а также ситуации в секторе Газа.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль в сферах безопасности, высоких технологий, аэрокосмической промышленности, взаимных инвестиций, энергетики и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность сохранения достигнутого в секторе Газа режима прекращения огня.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

GMT+4 (21:27) Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Министры обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуацию в сфере безопасности и текущие проблемы на Ближнем Востоке.