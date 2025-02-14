170 азербайджанцев, взятых армянами в плен и заложники, были убиты с применением пыток

БАКУ /Trend/ - 170 человек, взятых в заложники и плен армянами, были преднамеренно убиты с применением пыток, передает Trend.

Как сообщает Trend, об этом сказал государственный обвинитель Фуад Мусаев во время оглашения на суде в Баку фактов насильственных исчезновений, взятия в плен и заложники, а также пыток в период армянской агрессии.

Было подчеркнуто, что в 1988-2023 годах в Карабахском регионе Азербайджана и прилегающих районах было использовано более ста различных методов пыток, в том числе 122 из 1284 мирных гражданских лиц, 48 из 414 военнослужащих, взятых в плен, в целом, 170 из 1698 пленных и заложников были подвергнуты пыткам в местах их содержания, умышленно убиты путем бесчеловечного обращения, а остальные 1528 человек были освобождены в результате мер, принятых Азербайджанским государством посредством международных организаций, а также в обмен на материальные средства, выделенные по личной инициативе и связям родственников военнопленных и заложников.

Напомним, что в отношении 15 человек – Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.