Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов обсудил с министром Баварии перспективы регионального сотрудничества

Политика Материалы 15 февраля 2025 13:42 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с министром Баварии перспективы регионального сотрудничества
Фото: МИД Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром по европейским и международным вопросам Баварии Эриком Бейсвенгером.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

Стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в экономической и торговой сферах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости