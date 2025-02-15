Джейхун Байрамов обсудил с министром Баварии перспективы регионального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром по европейским и международным вопросам Баварии Эриком Бейсвенгером.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

Стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в экономической и торговой сферах.

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