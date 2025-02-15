Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сербия Александру Вучичу по случаю национального праздника страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сербия.

Азербайджан и Сербия на протяжении многих лет являются близкими друзьями и надежными стратегическими партнерами. Наш политический диалог высокого уровня и наполненное новым содержанием сотрудничество, способствуя благополучию наших народов и стран, также играют важную роль в развитии сотрудничества между Кавказским и Балканским регионами. Успешное взаимодействие в энергетической сфере, являющейся одним из приоритетных направлений нашего партнерства, оказывает положительное влияние на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Также вызывают удовлетворение наше плодотворное сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций. Используя имеющиеся возможности, мы можем добиться еще большего развития наших межгосударственных отношений, углубления многовекторного сотрудничества.

Уверен, что нашими совместными усилиями традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией, взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут расширяться в интересах двух народов, а наше стратегическое партнерство еще больше укрепится.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сербии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.