Предпринимаются постоянные усилия для восстановления прав азербайджанцев, изгнанных из Армении - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Прилагаются постоянные усилия для того, чтобы восстановление прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, было включено в международную повестку дня.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международной конференции на тему "Конституционные основы и исторические аспекты права на национальную принадлежность", сообщает Trend.

Она отметила, что в условиях глобализации, широко распространенной в современном мире, особое значение приобретает сохранение национальной принадлежности, в том числе национальных традиций. Таким образом, процесс глобализации должен основываться на общечеловеческих ценностях, способствовать более чуткой защите прав и свобод людей, но ни в коем случае не создавать условий для изменения национальной идентичности, ассимиляции. Считаю, что Азербайджан прилагает значительные усилия для сохранения национальной идентичности и создания сбалансированной модели интеграции в глобализирующийся мир.

В Азербайджане проживают представители более 20 национальностей и этнических групп, и страна является примером толерантности и мультикультурной среды с многовековыми традициями.

По ее словам, к сожалению, несмотря на то, что в международных документах, национальном законодательстве запрещена дискриминация по признаку национальной принадлежности, в мире все ещё случаются преследования людей по национальному и этническому признаку, дискриминации, такие жестокие преступления, как геноцид.

"Азербайджан - одна из стран, наиболее пострадавших от последствий этой политики. Наш народ, подвергшийся геноциду в начале XX века, с конца того же века вновь стал жертвой политики ненависти, выражающейся в территориальных претензиях и военной агрессии Армении против Азербайджана.

Тот факт, что более 250 тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении, стали жертвами этнической чистки, а их историко-культурные памятники были разрушены с целью стереть следы их проживания на этих территориях, является примером отрицания национальной принадлежности, политики азербайджанофобии и этнической ненависти. В настоящее время Азербайджанское государство прилагает постоянные усилия для включения в международную повестку дня вопроса по восстановлению прав азербайджанцев, неоднократно депортированных в ХХ веке, а также изгнанных из Армении, начиная с 1987 года.

Как известно, в этом году исполняется 33 года со дня Ходжалинского геноцида, который был совершен в результате проводимой Арменией на протяжении многих лет политики этнической чистки, ненависти и геноцида против азербайджанцев и вошел в историю человечества как одна из самых кровавых страниц.

Эта кровавая резня является одной из самых страшных трагедий, когда люди были безжалостно убиты из-за своей национальной принадлежности", - добавила омбудсмен.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!