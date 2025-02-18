Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам.

Как сообщает Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о работах, проводимых в отеле.

Было отмечено, что отель Hilton Garden Inn построен недалеко от центра города Агдам.

Отель, общая площадь которого составляет 2,16 гектара, состоит из двух-, шести- и семиэтажного 3-блочного здания. В здании отеля, отвечающем самым современным стандартам, имеется 127 номеров, его интерьер выполнен с большим вкусом.

На первом этаже расположены фойе и комфортная зона ожидания. В отеле планируется создать конференц-зал и зал заседаний для проведения различных мероприятий, ресторан, банкетные залы. С целью обеспечения здоровья и отдыха гостей здесь также будут функционировать бассейн, фитнес- и СПА-центры.

Было сообщено, что работы по строительству отеля завершены на 60 процентов.

Предусмотрено, что в отеле Hilton Garden Inn будут работать более 100 человек.

Отметим, что несмотря на проделанную значительную работу по развитию туризма в Азербайджане, обладающий большим туристическим потенциалом Карабах из-за оккупации оставался в стороне от этих процессов. Эта земля, которая восхищает гостей живописной природой во все времена года, чистейшим воздухом, целебными водами, историческими памятниками, уже освобождена от врага благодаря решимости победоносного Верховного главнокомандующего и доблести нашей Армии. Хотя с освобождения Карабаха от оккупации прошло мало времени, процесс возрождения этих исторических земель продолжается стремительными темпами. Одним из главных направлений, которому уделяется внимание, является развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях.

Строительство в Агдамском районе отелей, отвечающих самым современным стандартам, внесет значительный вклад в развитие наших стремительно возрождающихся исторических территорий. Это также очередной пример последовательной реализации социальных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Агдамском районе.