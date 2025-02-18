Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Агдамском центре мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Агдамском центре мугама.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проводимой в Центре мугама.

На первом этаже Центра общей площадью 1,4 гектара созданы кафе, кинозал, библиотека и два танцевальных зала. Концертный зал на 507 мест располагает всеми условиями для организации различных культурных мероприятий, в том числе вечеров мугама.

На втором этаже расположены административные кабинеты. В центре будут функционировать 14 классных комнат, выставочный зал, конференц-зал, учительская и другие помещения.

На территории Агдамского центра мугама также построен открытый амфитеатр площадью 1250 квадратных метров.

Строительно-монтажные работы уже близятся к завершению. В настоящее время ведутся отделочные работы в зрительном зале, на внешней части здания, устанавливаются необходимое оборудование и мебель.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит значительный вклад в проводимую государством в последние годы работу по пропаганде и развитию мугама. Благодаря реализованным Фондом проектам азербайджанский мугам включен в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества».

Напомним, что фундамент Агдамского центра мугама был заложен Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой 2 мая 2023 года.