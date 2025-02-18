Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Agdam Residence (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в жилом комплексе Agdam Residence.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

На территории общей площадью 1,55 гектара первоначально построено 6 жилых зданий. Здания в комплексе 6-этажные, общее количество блоков – 11.

Глава государства и первая леди посмотрели готовые квартиры в жилом комплексе.

45 квартир – однокомнатные, 108 – двухкомнатные, 48 – трехкомнатные, а 8 – четырехкомнатные.

Строительно-монтажные работы в комплексе уже завершены. Для комфортного проживания жителей на территории комплекса будут сданы в пользование парк, уголки отдыха, социально-бытовые объекты, автопарковки, велодорожки, детские игровые и спортивные площадки, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 13 февраля 2022 года приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого комплекса.