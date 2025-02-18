Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами во 2-м жилом комплексе в городе Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами во 2-м жилом комплексе на 1268 квартир в городе Агдам.

Глава государства и первая леди были проинформированы о том, что жилой комплекс общей площадью около 14 гектаров возводится на центральной улице Агдама в соответствии с утвержденным Генеральным планом города. 114 квартир в строящихся здесь жилых зданиях – однокомнатные, 464 – двухкомнатные, 536 – трехкомнатные, а 154 – четырехкомнатные.

При строительстве зданий в комплексе, значительную часть территории которого займет зеленая зона, использованы современные архитектурные подходы и элементы национальных орнаментов. Здесь предусматривается создание спортивных площадок, уголков отдыха, велопарковок и других необходимых инфраструктурных объектов.