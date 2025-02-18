Джейхун Байрамов обсудил с председателем Сената Пакистана вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - 18 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Исламской Республики Пакистан, возглавляемой председателем Сената Юсифом Реза Гилани, в рамках 15-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались стратегическое партнерство Азербайджана и Пакистана, важность парламентской дипломатии, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением вспомнил официальный визит в Пакистан в прошлом году и встречу с Юсифом Реза Гилани, отметив, что интенсивные визиты и взаимные контакты способствуют развитию стратегического партнерства между странами.

Было доведено до сведения, что существует потенциал для развития азербайджано-пакистанских отношений в двусторонней, в том числе многосторонней плоскости, в основе которых лежат дружба, братство, взаимное уважение и поддержка.

Обсуждался потенциал для углубления двусторонних и многосторонних отношений, основанных на дружбе, братстве, взаимном уважении и поддержке. Также был поднят вопрос о сотрудничестве в рамках международных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и СВМДА. В ходе встречи была выражена благодарность за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

Было отмечено, что укрепление связей между законодательными органами двух стран способствовало развитию исторически и культурно близких отношений между нашими народами.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, деятельности по разминированию, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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