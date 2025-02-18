Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 18 февраля 2025 15:04 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам.

Как сообщает Trend, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди о работах, проводимых в ясли-детском саду.

Отмечалось, что строительство ясли-детского сада на 160 мест началось в 2023 году. Общая площадь двухэтажного здания вместе с подвальным помещением составляет более 2700 квадратных метров. Здесь будут созданы различные комнаты, все необходимые условия для воспитания и обучения детей.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в ясли-детском саду номер 1 в городе Агдам (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости