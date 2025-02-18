В Баку прошло заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля в Баку в рамках 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) состоялось заседание Исполнительного совета структуры.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Заседание открыл руководитель парламентской делегации в АПА, председатель Исполнительного совета структуры Ризван Набиев. Он подчеркнул важность проведения в Баку 15-й сессии АПА под председательством Азербайджана, в которой принимают участие более 250 делегатов из 26 стран и представители 7 международных организаций.

Р. Набиев предоставил информацию о досрочных президентских и парламентских выборах, состоявшихся в прошлом году на всех суверенных территориях Азербайджана, а также рассказал о прошедшей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и значении принятых в ее рамках важных решений. Он подчеркнул, что решения, принятые в рамках COP29, имеют важное значение с точки зрения охраны окружающей среды, перехода на "зеленую" энергию и достижения целей устойчивого развития. Особо были отмечены проекты, реализуемые Азербайджаном в этом направлении, и его вклад в международное сотрудничество. Отмечалось, что выдвинутые Азербайджаном предложения станут не только важным шагом в борьбе с изменением климата, но и внесут вклад в обеспечение устойчивого развития в глобальном масштабе.

На заседании генеральный секретарь АПА Мохаммад Реза Маджиди представил отчет о деятельности структуры за прошедший период. Он рассказал о проделанной за этот период работе и предоставил информацию о кандидатурах на посты председателя и вице-председателя АПА на 2026-2027 годы, вопросах предоставления некоторым странам полноправного статуса и статуса наблюдателя, а также свои мнения и предложения относительно проектов резолюций, обсуждаемых в комитетах организации. Генеральный секретарь выразил признательность Азербайджану за проведение мероприятия.

Затем была обсуждена повестка дня 15-й Пленарной сессии АПА. На мероприятии были рассмотрены проекты резолюций, выдвинутые постоянными комитетами организации по политическим вопросам, экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социальным и культурным вопросам, а также обсуждены организационные и другие вопросы.

В заседании приняли участие члены делегации Милли Меджлиса в Азиатской парламентской ассамблее Ильхам Мамедов, Нагиф Хамзаев, Айдын Гусейнов, Гюнай Агамалы, депутат Заур Шукюров, делегации стран-членов Азиатской парламентской ассамблеи и другие официальные лица.

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