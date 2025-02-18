Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в Агдамской городской полной средней школе номер 1 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в Агдамской городской полной средней школе номер 1.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о проводимой работе.

Общая площадь нового трехэтажного здания школы составляет более 4300 квадратных метров. Школа, фундамент которой был заложен в мае 2021 года, рассчитана на 960 ученических мест. Наряду с предметными кабинетами, физической, химической, биологической лабораториями, здесь также будут созданы актовый и спортивный залы, 8 STEAM-комнат, библиотека, музей, две столовые.

Строительство школы предусмотрено завершить в 2025 году.

В рамках процесса восстановления и реконструкции, осуществляемого Азербайджанским государством на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева, особое внимание уделяется созданию современных инновационных учебных заведений. Агдамская городская полная средняя школа номер 1, строительство которой в настоящее время продолжается, является еще одним примером этого. Это среднее учебное заведение будет служить тому, чтобы учащиеся, которые вернутся в город в рамках программы Великого возвращения, получали образование на уровне современных стандартов.