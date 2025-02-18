Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости.

Как сообщает Trend, министр культуры Адиль Керимли и специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировали главу государства и первую леди о проекте.

Было отмечено, что дизайн-проект комплекса Аскеранской крепости подготовлен по концепту, охватывающему 4 направления – «Культурное и природное наследия», «Инфраструктура и услуги», «Развлечение и отдых», «Маркетинг и агитация». Согласно проекту, предусмотрены консервация, укрепление крепости, проведение археологических раскопок и создание исторического парка под открытым небом.

На территории крепости планируются строительство жилого комплекса, где также будут предлагаться различные рекреационные услуги, создание сети внутренних дорог (пешеходной и автомобильной).

На территории комплекса предусматривается создание соответствующей инфраструктуры для проведения фестивалей и культурных мероприятий в любое время года, спортивных соревнований, а также для отдыха и развлечений, торговли, общественного питания и в других сферах.

Напомним, что относящаяся к XVIII веку Аскеранская крепость, построенная по указанию правителя Карабаха Панахали хана, является одним из уникальных образцов азербайджанской архитектуры.

Следует отметить, что Азербайджанское государство проявляет особое внимание и заботу о сохранении национально-культурного наследия нашего народа. Сегодня государство осуществляет ремонт, восстановление, реконструкцию нашего наследия, в том числе исторических и религиозных памятников, разрушенных и уничтоженных Арменией в период оккупации наших земель. Важный вклад в это дело вносит Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. В качестве примера работы, проделанной Фондом в этом направлении, можно привести реконструкцию в Шуше комплекса музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, бюста Вагифа, памятника выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли, а также ремонт усадебного комплекса Мехмандаровых, строительство Зангиланской мечети, восстановление Агдамской Джума-мечети и пр. Вся эта работа одновременно оказывает позитивное влияние на развитие туристического потенциала региона. С этой точки зрения восстановление комплекса Аскеранской крепости, возвращение ей былой славы служат популяризации многовековой богатой культуры нашего народа, архитектуры и градостроительного искусства.