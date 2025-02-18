Обсуждено развитие межпарламентских связей между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов встретился с делегацией Великого национального собрания Турции (ВНСТ), находящейся в Азербайджане для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщили Trend в парламенте, Али Ахмедов тепло поприветствовал гостей, поблагодарил их за участие в 15-й пленарной сессии АПА, проводимой под эгидой Милли Меджлиса в расширенном составе, рассказал об успехе председательства Азербайджана в АПА. Он выразил уверенность в том, что обсуждения в АПА будут способствовать миру и стабильности во всем мире.

Первый вице-спикер рассказал о связях между Азербайджаном и Турцией, развивающихся под девизом великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства", отметил, что дружеские и братские отношения между двумя странами являются примером для многих стран. Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и неоднократно это демонстрировали.

Глава делегации ВНСТ Абдулкадир Эмин Онен выразил признательность за прием и оказанное гостеприимство, отметил актуальность повестки 15-й пленарной сессии АПА, прошедшей в Баку. Он поделился мнением о развитии отношений, межпарламентских связей между нашими дружественными и братскими странами.

На встрече выступили председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов, депутат ВНСТ Осман Дженгиз Чандар. Они подчеркнули, что сегодня между Азербайджаном и Турцией имеются успешные отношения сотрудничества во всех сферах, и эти отношения с каждым днем становятся все крепче.

В ходе беседы было отмечено, что парламенты Азербайджана и Турции также внесли особый вклад в углубление связей между двумя братскими и дружественными странами, успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях.

Во встрече приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа, депутаты Гейдар Асадов, Азиз Алекберов, Малахат Ибрагимгызы, Ризван Набиев, депутаты ВНСТ Омер Озмен, Вечди Гюндогду и другие официальные лица.

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