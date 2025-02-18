Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2025 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Баку курс на тему «Правовые аспекты военных операций», сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Выступивший на открытии мероприятия начальник Правового управления Министерства обороны генерал-майор юстиции Эльчин Алиев рассказал о важности подобных мероприятий в расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Было особо отмечено, что в ходе операций, проведенных за последние годы Азербайджанской Армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, были соблюдены все нормы и принципы международного права.

Генерал-майор Эльчин Алиев подчеркнул, что по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова одной из приоритетных задач является доведение до сведения личного состава Азербайджанской Армии положений международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов) и контроль за их соблюдением.

Отметим, что основной целью курса, проводимого инструкторами Мобильной тренинговой группы НАТО, является изучение процесса возникновения права вооруженных конфликтов и его принципов, правовых рамочных документов, регламентирующих применение силы, правовых аспектов операций по поддержанию мира, правовых аспектов наведения на цель в ходе операций, вопросов защиты гражданского населения, защиты культурных ценностей, ответственности руководящего состава, статуса и привилегированности сил в миссиях НАТО, а также приобщение к опыту, касающемуся соблюдения международных договоров во время миротворческих операций.

На курсе, организованном в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, будут изучены различные темы, связанные с привитием теоретических знаний по нормам НАТО в области международного гуманитарного права и права вооруженных конфликтов, в том числе возможностям применения полученных знаний в ходе служебной деятельности.

В заключение будут представлены брифинги по выполненным задачам и достигнутым целям, слушателям курса будут выданы сертификаты.