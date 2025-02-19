Завершился первый день 15-й пленарной сессии АПА в Баку (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Завершился первый день 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), которая проходит в Бакупод председательством Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии принимают участие 35 делегаций, в том числе около 280 представителей.

Как сказал генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммад Реза Маджиди, АПА продолжит поддерживать вопрос Палестины своей на повестке дня.

Он подчеркнул, что АПА стремится поддержать палестинский народ.

"В Газе произошла гуманитарная трагедия. За последние 15 месяцев была разрушена инфраструктура.

Сотни палестинцев, включая детей, погибли. Мы сохраняем хотя бы небольшую надежду, что достигнутое перемирие будет длительным. AПA намерена продолжать держать этот вопрос на своей повестке дня",- добавил он.

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что принятие важных решений в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности.

По ее словам, избрание Азербайджана страной-хозяйкой COP29 при единогласной поддержке мировой общественности, принятие важных решений с руководством Азербайджана в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности.

Спикер предоставила информацию о Парламентской конференции, организованной Милли Меджлисом совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29, которая внесла парламентский вклад в многосторонние действия по борьбе с изменением климата, и отметила, что активное участие парламента Азербайджана в многостороннем сотрудничестве является продолжением этого подхода.

Далее, выступая на мероприятии, член Великого национального собрания Турции Абдулкадир Эмин Онен отметил, что Турция считает восстановление и процветание Сирии важным вопросом для всего региона.

Он подчеркнул, что Турция всегда была рядом с сирийским народом.

"Мы открыли наши двери для сирийцев, бежавших от войны в своей стране. После свержения режима крайне важно поддержать процессы в Сирии. Мы рассматриваем восстановление и процветание Сирии как важный вопрос для нашего региона", - сказал он.

А спикер Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф сказал, что США и другие государства не должны определять судьбу палестинского народа.

Он отметил, что все страны континента несут ответственность за донесение голоса палестинского народа.

"Народное сопротивление в регионе нанесло режиму стратегическое поражение, сражаясь с хорошо оснащенными военными. Режим не бездействовал после провала в Ливане и Газе. В регионе готовят новые заговоры. США и другие государства не должны определять судьбу палестинского народа. На это право есть только у самого палестинского народа",- добавил он.

Отметим, что АПА является значимой платформой парламентской дипломатии, объединяющей парламенты азиатских стран. Подобные мероприятия способствуют развитию дискуссий и укреплению диалога между законодательными органами стран-членов.

В Баку для участия в сессии прибыли спикер Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани, председатель Консультативного совета Султаната Оман Халид Хилал Насир Аль-Маавали, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, председатель Консультативного совета Королевства Бахрейн Али Салех Абдулла Аль-Салех, председатель Национального собрания Бутана Лунгтен Дорджи, спикер Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф, председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани и председатель Палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода.

В рамках мероприятия состоялись встречи председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой со спикером Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани, председателем Консультативного совета Султаната Оман Халидом Хилалом Насиром Аль-Маавали и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Также запланированы встречи спикера парламента Азербайджана с другими председателями парламентов, принимающими участие в мероприятии.

Пленарная сессия продолжит свою работу завтра.

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