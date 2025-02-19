Азербайджан всегда был сторонником рациональной и инклюзивной многосторонней системы - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был сторонником рациональной и инклюзивной многосторонней системы.

Как сообщает в среду Trend об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

"Вопрос многостороннего сотрудничества никогда не был настолько актуальным, каким он является сейчас, с учётом состояния международной политики и текущей ситуации в мире", - отметила она.

По её словам, гуманитарные кризисы, конфликты, бедность, изменение климата, рост дискриминации, расизм, ксенофобия и исламофобия, с которыми сегодня сталкивается наш мир, а также вопрос о том, как преодолеть эти вызовы, ставят на повестку дня проблему эффективности современной системы международных отношений.

Информируя собравшихся о позиции Азербайджана по данным проблемам, спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан, международно признанные территории которого 30 лет были оккупированы соседней Арменией вопреки всем нормам и принципам международного права, а также резолюциям и решениям международных организаций, стал одной из главных жертв неэффективности нынешней системы.

"Азербайджан самостоятельно исполнил все эти нормы, принципы и резолюции, освободив от оккупации собственные территории и, тем самым, восстановив свои территориальную целостность и суверенитет.

Несоблюдение норм и принципов международного права, применение двойных стандартов и избирательных подходов, вмешательство во внутренние дела государств – всё это породило основные источники всех противоречий и напряженности, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Наиболее надёжным способом устранения этой негативной тенденции и достижения мира, стабильности и процветания в мире является укрепление многосторонней системы",- сказала она.

По словам спикера, Азербайджан всегда был убеждённым сторонником эффективной и инклюзивной многосторонней системы в соответствии с ранее упомянутыми принципами.

"Четырехлетнее председательство нашей страны в Движении неприсоединения, активная работа в этот период над институциональным развитием Движения, а также содействие диалогу, сотрудничеству и солидарности между государствами-участниками являются наглядным проявлением данного подхода",- добавила С.Гафарова

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