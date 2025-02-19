Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Принятие важных решений в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности - Спикер

Политика Материалы 19 февраля 2025 12:16 (UTC +04:00)
Принятие важных решений в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности - Спикер
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Принятие важных решений в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности.

Как сообщает в среду Trend об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

По ее словам, избрание Азербайджана страной-хозяйкой COP29 при единогласной поддержке мировой общественности, принятие важных решений с руководством Азербайджана в рамках COP29 стало вершиной непоколебимой приверженности Азербайджана принципу многосторонности.

Спикер предоставила информацию о Парламентской конференции, организованной Милли Меджлисом совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29, которая внесла парламентский вклад в многосторонние действия по борьбе с изменением климата, и отметила, что активное участие парламента Азербайджана в многостороннем сотрудничестве является продолжением этого подхода.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости