Милли Меджлис принимает активное участие в работе различных парламентских организаций - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принимает активное участие в работе различных парламентских организаций.

Как сообщает в среду Trend об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

Она отметила, что сегодня наряду с АПА азербайджанский парламент председательствует еще в 3 межпарламентских организациях: Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества, Парламентской ассамблее тюркских государств (ТЮРКПА) и Парламентской сети Движения неприсоединения.

По словам спикера, такая деятельность отражает твердую веру Милли Меджлиса в многостороннюю парламентскую дипломатию.

Она, в частности, отметила, что Парламентская сеть Движения неприсоединения была создана по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, что является еще одним важным вкладом Азербайджана в многосторонность.

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