Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, встретился с группой жителей, переселившихся в село (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уже два месяца в селе Баллыджа живут бывшие переселенцы. Сегодня я встретился здесь с несколькими из них, ознакомился с их жилищными условиями. Рад, что после долгого перерыва в село Баллыджа уже вернулась жизнь. Бывшие переселенцы теперь почти каждый месяц группами возвращаются на земли предков. Реализуется Программа Великого возвращения. Можно сказать, что все земли, некогда находившиеся под оккупацией, восстанавливаются. Вчера я ознакомился со строительно-восстановительными работами в Агдамском районе. Сегодня я нахожусь здесь. Я также побывал в Ханкенди, там тоже ведется прекрасная работа, создаются новые рабочие места, новые предприятия. Моим распоряжением был создан Карабахский университет, где обучается более тысячи студентов. Строятся средние школы, медицинские пункты. То есть мы делаем все необходимое для жизни, восстанавливаем и города, и села.

Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию. По предоставленной мне информации, уже восстановлено 137 домов, еще около 60-ти будут восстановлены. 460 бывших переселенцев уже обосновались в Баллыджа. Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день.

Конечно, долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине. Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации. Баллыджа и сотни других населенных пунктов уже полностью освобождены от оккупантов, и теперь мы возрождаем жизнь. То есть мы все делаем поэтапно, своими силами, нам никто не помогает. Только в рамках своих возможностей, опираясь на собственные силы, на возможности азербайджанского народа. Все строительно-восстановительные работы проводятся за счет государства, причем в короткие сроки.

Прошло четыре года со Второй Карабахской войны, но посмотрите, какая большая работа выполнена. Повсюду, не только в Ходжалинском районе. Хотя восстановление города Ходжалы было нашим самым главным долгом. Потому что именно ходжалинцы больше всего пострадали от войны и оккупации, от тяжелой ситуации во время Первой Карабахской войны, против них был совершен геноцид. Поэтому вопрос освобождения Ходжалы всегда стоял на повестке дня. После окончания Второй Карабахской войны 10 ноября 2020 года все переселенцы все равно знали, что мы не будем считать свою работу завершенной, пока не будет освобожден Ходжалы. От оккупантов были полностью освобождены не только Ходжалы, но и Ханкенди, Агдеринский, Ходжавендский и Аскеранский районы. Сотни сел уже ждут своих хозяев.

Село Баллыджа – 10-й по счету населенный пункт, который мы восстановили и куда вернулись бывшие переселенцы. То есть это относится к первому этапу Программы Великого возвращения. Повторяю, здесь уже проживает около 500 человек. Вернулись как граждане, проживавшие в то время в этом регионе, так и их дети, внуки и правнуки. Это еще раз показывает, насколько наш народ привязан к своей земле. Сегодня маленькие дети, или же молодые люди, которые никогда не видели этот регион, эти места, с энтузиазмом возвращаются, работают, строят, созидают. Во время многочисленных встреч с бывшими переселенцами, вернувшимися на свои земли, я всегда спрашиваю молодежь: Не скучаете здесь? Они говорят: Нет, не скучаем. Потому что нас притягивает к себе Родина, родная земля, и это еще раз показывает, какими высокими нравственными качествами обладает наш народ.

Я поздравляю вас. Еще раз говорю, вы уже два месяца поэтапно расселяетесь здесь - начиная с 13 декабря и по сегодняшний день. Процесс еще продолжается. Есть еще дома, которые нужно восстановить, мы и их восстановим. Люди должны жить здесь комфортно, в безопасных условиях и счастливо. Азербайджанское государство и впредь будет делать все для этого. Еще раз поздравляю вас.

Жители выразили главе государства признательность за созданные условия.

Житель: Добро пожаловать, уважаемый Президент. Если позволите, я хочу донести свои мысли до народа стихотворением, которое написал.

Президент Ильхам Алиев: Пожалуйста.

Житель читает стихотворение.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Большое спасибо. Еще раз признательны. Спасибо, каждый из нас Вам благодарен.

Президент Ильхам Алиев: Ваш сын стал шехидом?

Жительница: В 1992 году.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу.

Жительница: Как член семьи шехида, я выражаю Вам свою благодарность. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы на поле боя отомстили за шехидов и Первой Карабахской войны, и Отечественной войны. Отомстили за них и восстановили справедливость. Память о них вечно будет жить в наших сердцах.

Жительница: Я посетила его могилу, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Уважаемый господин Президент, господин Верховный главнокомандующий, добро пожаловать в село Баллыджа. Господин Президент, самые крупные террористические группировки армян окопались в селе Баллыджа и отсюда пытались совершать свои грязные дела. Армянские палачи, которые в бакинских тюрьмах сегодня ведут себя как ягнята, в буквальном смысле бесчинствовали в селе Баллыджа. Люди приехали в село Баллыджа, чтобы сегодня встретиться с Вами, мы мечтали об этой встрече. Выражаю Вам признательность за эту встречу.

Господин Президент, Государственная программа Великого возвращения в Карабах успешно реализуется, в селе Баллыджа кипит жизнь. Вернувшись в родные края, мы первым делом посетили места, где сражались наши шехиды, места, где наши солдаты разгромили армянских бандитов, места, где покоятся наши предки. Такую возможность нам подарили Вы, господин Ильхам Алиев. За это мы выражаем Вам благодарность. Нет слов, чтобы выразить свою признательность. Я возношу руки к небу и говорю: «Да хранит Вас Аллах!». «Да хранит Аллах Вашу семью!». «Да хранит Аллах наш народ!».

Жители: Аминь!

Житель: Спасибо. Хорошо, что Вы есть. Вы нам очень нужны. Спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю. Как вам здесь живется? Все хорошо?

Жители: Добро пожаловать. Да хранит Вас Аллах. Да здравствует Верховный главнокомандующий, «железный кулак» здесь.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Машаллах, и твой кулак хорош.

Житель: Господин Президент, большое спасибо. Спасибо, что отдали этот приказ, мы разбили им головы этим железным кулаком. Мы Вам признательны.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Я вам благодарен. Мы освободили наши земли от врага благодаря таким сыновьям, как вы.

Житель: Это наш долг, господин Президент.

Жительница: Уважаемый Президент, добро пожаловать в село Баллыджа. Да хранит Вас Аллах, да хранит Аллах нашу Армию, да упокоит Он души наших шехидов, ниспошлет здоровье нашим гази. Выражаю Вам огромную благодарность за то, что Вы подарили нам этот день. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, еще раз поздравляю вас.

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Затем было сделано фото на память.

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Президент Ильхам Алиев: Земля Карабаха плодородна везде. Здесь можно собрать хороший урожай. В то время, в советский период здесь люди в основном занимались скотоводством. Как сейчас обстоят дела, занимаются ли скотоводством?

Житель: Есть кто занимается.

Президент Ильхам Алиев: А как обстоят дела с земледелием?

Житель: Земледелие тоже потихоньку развивается.

Президент Ильхам Алиев: Во всяком случае, на приусадебных участках, наверное, сажают огороды?

Житель: Сажаем. Это плодородная земля, прекрасная земля.

Президент Ильхам Алиев: Здесь можно получать богатый урожай.

Житель: Да, кто трудится, тот получит.

Президент Ильхам Алиев: Надо работать.

Житель: Это ханские сады. У нас есть пастбище, которое называется «Мухаммед ага». С трех сторон оно окружено селами Косалар и Баллыджа. Армяне здесь бесчинствовали. Во время геноцида они сначала атаковали со стороны аэропорта, потом жители села Косалар остались здесь одни. Они последними покинули Ходжалинский район. Это произошло на следующий день после того, как население покинуло город Шуша.

Президент Ильхам Алиев: Девятого?

Житель: Да. Здесь течет вода, которая берет начало из трех источников: «Текгабир», «Сарытала» и «Алчалы». Это родниковая вода, бери и пей. Огромное спасибо за то, что Вы вернули нас в эти прекрасные места. Я назвал своего сына именем Ильхам. Поверьте, мечтаю, чтобы у меня родился внук, его я тоже назову Ильхамом. В мировой истории за последние более чем 300 лет, более 500 лет не было случая, чтобы была возвращена хоть пядь земли. Сколько бы наш народ не благодарил Вас, все мало. Да здравствует, господин Президент.

Житель: Да, в конце стихотворения «Карабах» я пишу: (читает стихи).

Жители: Да здравствует наш Президент!

Президент Ильхам Алиев: Живите счастливо.

Жители: Да хранит Вас Аллах!