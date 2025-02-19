Турция рассматривает восстановление Сирии, как важный вопрос для региона - парламентарий

БАКУ /Trend/ - Турция считает восстановление и процветание Сирии важным вопросом для всего региона.

Как сообщает в среду Trend об этом заявил член Великого национального собрания Турции Абдулкадир Эмин Онен, выступая на 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Баку.

Он отметил, что Турция всегда была рядом с сирийским народом.

"Мы открыли наши двери для сирийцев, бежавших от войны в своей стране и продолжаем оказывать им гостеприимство. Наконец, жестокий режим в Сирии был свергнут. Сегодня крайне важно поддержать переходный процесс в Сирии и всеми способами содействовать сохранению её территориальной целостности. Террористическим организациям, таким как PKK (Рабочая партия Курдистана), PYD (Демократический союз), YPG (Отряды народной самообороны) и ИГИЛ (Исламское государство), нет места в Сирии. Пока эти группировки существуют, стабильность невозможна.

Мы рассматриваем восстановление, процветание и мир в Сирии как приоритетный вопрос для нашего региона. Призываем все азиатские страны поддержать новое правительство, формирующееся в Сирии. Одним из самых важных шагов в этом контексте является прекращение санкций против Сирии", - добавил он.

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