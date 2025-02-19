Президент Ильхам Алиев: Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине (Полный текст выступления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

Выступление Президента Ильхама Алиева



- Уже два месяца в селе Баллыджа живут бывшие переселенцы. Сегодня я встретился здесь с несколькими из них, ознакомился с их жилищными условиями. Рад, что после долгого перерыва в село Баллыджа уже вернулась жизнь. Бывшие переселенцы теперь почти каждый месяц группами возвращаются на земли предков. Реализуется Программа Великого возвращения. Можно сказать, что все земли, некогда находившиеся под оккупацией, восстанавливаются. Вчера я ознакомился со строительно-восстановительными работами в Агдамском районе. Сегодня я нахожусь здесь. Я также побывал в Ханкенди, там тоже ведется прекрасная работа, создаются новые рабочие места, новые предприятия. Моим распоряжением был создан Карабахский университет, где обучается более тысячи студентов. Строятся средние школы, медицинские пункты. То есть мы делаем все необходимое для жизни, восстанавливаем и города, и села.

Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию. По предоставленной мне информации, уже восстановлено 137 домов, еще около 60-ти будут восстановлены. 460 бывших переселенцев уже обосновались в Баллыджа. Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день.

Конечно, долг нашего государства – создать наилучшие условия для людей, которые жили с тоской по Родине. Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации. Баллыджа и сотни других населенных пунктов уже полностью освобождены от оккупантов, и теперь мы возрождаем жизнь. То есть мы все делаем поэтапно, своими силами, нам никто не помогает. Только в рамках своих возможностей, опираясь на собственные силы, на возможности азербайджанского народа. Все строительно-восстановительные работы проводятся за счет государства, причем в короткие сроки.

Прошло четыре года со Второй Карабахской войны, но посмотрите, какая большая работа выполнена. Повсюду, не только в Ходжалинском районе. Хотя восстановление города Ходжалы было нашим самым главным долгом. Потому что именно ходжалинцы больше всего пострадали от войны и оккупации, от тяжелой ситуации во время Первой Карабахской войны, против них был совершен геноцид. Поэтому вопрос освобождения Ходжалы всегда стоял на повестке дня. После окончания Второй Карабахской войны 10 ноября 2020 года все переселенцы все равно знали, что мы не будем считать свою работу завершенной, пока не будет освобожден Ходжалы. От оккупантов были полностью освобождены не только Ходжалы, но и Ханкенди, Агдеринский, Ходжавендский и Аскеранский районы. Сотни сел уже ждут своих хозяев.

Село Баллыджа – 10-й по счету населенный пункт, который мы восстановили и куда вернулись бывшие переселенцы. То есть это относится к первому этапу Программы Великого возвращения. Повторяю, здесь уже проживает около 500 человек. Вернулись как граждане, проживавшие в то время в этом регионе, так и их дети, внуки и правнуки. Это еще раз показывает, насколько наш народ привязан к своей земле. Сегодня маленькие дети, или же молодые люди, которые никогда не видели этот регион, эти места, с энтузиазмом возвращаются, работают, строят, созидают. Во время многочисленных встреч с бывшими переселенцами, вернувшимися на свои земли, я всегда спрашиваю молодежь: Не скучаете здесь? Они говорят: Нет, не скучаем. Потому что нас притягивает к себе Родина, родная земля, и это еще раз показывает, какими высокими нравственными качествами обладает наш народ.

Я поздравляю вас. Еще раз говорю, вы уже два месяца поэтапно расселяетесь здесь - начиная с 13 декабря и по сегодняшний день. Процесс еще продолжается. Есть еще дома, которые нужно восстановить, мы и их восстановим. Люди должны жить здесь комфортно, в безопасных условиях и счастливо. Азербайджанское государство и впредь будет делать все для этого. Еще раз поздравляю вас.