Президент Ильхам Алиев: Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день

БАКУ /Trend/ - Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию. По предоставленной мне информации, уже восстановлено 137 домов, еще около 60-ти будут восстановлены.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

Отметив, что 460 бывших переселенцев уже обосновались в Баллыджа, глава государства сказал: «Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день».