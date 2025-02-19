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Президент Ильхам Алиев: Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день

Политика Материалы 19 февраля 2025 16:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Восстановление села Баллыджа также вступило в завершающую стадию. По предоставленной мне информации, уже восстановлено 137 домов, еще около 60-ти будут восстановлены.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой жителей, переселившихся в село Баллыджа Ходжалинского района.

Отметив, что 460 бывших переселенцев уже обосновались в Баллыджа, глава государства сказал: «Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день».

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