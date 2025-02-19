Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым принимает участие в 17-й Международной оборонной выставке и конференции IDEX и 8-й выставке и конференции в области военно-морской обороны NAVDEX, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, на выставке IDEX, являющейся одной из крупнейших в мире выставок в области оборонной промышленности, на которой представлена продукция 1560 компаний из 65 стран, министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики представлено стендом.

"Генеральный директор ознакомился с образцами современного вооружения и техники, экспонируемыми на стендах ЗАО «Оборонно-промышленный холдинг «Азерсилах»», подведомственного министерству оборонной промышленности Азербайджанской Республики, и компаний других стран. В рамках выставки А.Гурбанов провел встречи с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком, министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто, заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мусой Хейбетом и руководством нескольких ведущих компаний мира.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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